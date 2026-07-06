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06 июля 2026, 12:41

Украинские дроны атаковали НПЗ, порт и военные объекты РФ и Крыма

06 июля 2026, 12:41
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Фото: Генштаб
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Служба безопасности совместно с Силами обороны Украины провела серию успешных ударов по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры России и временно оккупированному Крыму

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В частности, украинские беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Ярославль". В районе предприятия зафиксировали взрывы и задымление.

Также подтверждено поражение нефтеналивного терминала морского порта "Высоцк" в Ленинградской области. По данным СБУ, в результате удара выведены из строя два нефтеналивных стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами.

Кроме того, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области РФ. После взрывов на объекте возник пожар.

Отдельную операцию украинские спецслужбы провели на временно оккупированной территории Крыма. Под удар попали три ангара с авиационной техникой на аэродроме "Гвардейское", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи, а также резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе "ТЭС-Терминал-1".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на РФ с целью побуждения к окончанию войны.

В частности, на этой неделе СБУ уже провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары.

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