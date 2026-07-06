Потери РФ за сутки: 1420 военных и 686 единиц техники – Генштаб

Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому

Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"

18 июня 2026

На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление

Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...