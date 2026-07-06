Потери РФ за сутки: 1420 военных и 686 единиц техники – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1420 окупантов и 686 единиц техники. В частности 7 танков, 16 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы и одну РСЗО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, что в июне 2026 года Силы обороны поразили более 200 тыс. российских целей, возросла интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму.
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