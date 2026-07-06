В Киеве задержан иностранец, которого искали 20 лет за убийство

Фото: Национальная полиция

В Киеве задержан 53-летний гражданин Армении. Оказалось, он около 20 лет скрывался от следствия

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Иностранец, задержанный в Киеве, с 2005 года был в международной розыске Интерпола за убийство и подготовку убийства в другой стране. Известно, что он использовал поддельные документы, изменял личные данные, выдавал себя за других лиц и получил гражданство одной из стран Европейского Союза.

Благодаря поддельным документам он избегал ответственности и передвигался между разными странами.

"В настоящее время продолжается процедура его экстрадиции в Республику Армению, согласно законодательству которой злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, ранее во Львове правоохранители задержали находившегося в международном розыске мужчину. Выяснилось, что это гражданин Азербайджана. Его разыскивали за хулиганство. Чтобы избежать наказания, он решил бежать в Украину.