Фото: ОВА

В ночь на 3 июля российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область, применив беспилотники, артиллерию и ракеты. В результате обстрелов ранения получили десять человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге пострадали семь человек. Двух женщин (45 и 68 лет) госпитализировали в состоянии средней тяжести, другие пострадавшие будут лечиться амбулаторно. В результате атаки повреждено местное предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобили.

На Синельниковщине под ударом оказалась Шахтерская громада. Повреждены автомобили. В больницу доставили троих раненых – 22-летнюю девушку, а также мужчин 33 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

На Никопольщине оккупанты обстреливали Никополь, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады. Из-за атаки вспыхнул пожар, повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В Каменском районе враг попал по Криничанской громаде, где в результате ударов повреждена заправка и автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район ранения получили 11 человек, среди них – четверо детей.