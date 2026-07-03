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03 июля 2026, 08:59

Штурмовики "Скалы" сорвали прорыв РФ возле Казачьей Лопани

03 июля 2026, 08:59
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Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" заявили о ликвидации прорыва государственной границы в районе Казачьей Лопани Харьковской области

Об этом подразделение сообщило в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По данным военных, штурмовые группы въехали в населенный пункт на квадроциклах, после чего в северо-восточной части Казачьей Лопани уничтожили группу российских военных и пресекли попытку инфильтрации.

"Была поставлена задача от главнокомандующего Вооруженными силами Украины относительно проведения ударно-поисковых действий и стабилизации в направлении Казачьей Лопани. Была выставлена граница блокировки для недопущения инфильтрации врага. Сейчас проводятся ударно-розыскные действия по выявлению и уничтожению врага", – отметил один из военных подразделений.

После ликвидации групп российских военных была произведена зачистка района Гранов и пограничного участка.

Напомним, в ночь на 2 июля СБУ совместно с Силами спецопераций нанесла удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" в городе Кстово.

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