Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Враг попал в частное домовладение на двух хозяев, что повлекло за собой разрушение. Возник пожар: горели дом и две легковушки.

На момент удара жители находились в погребе. Из-за взрывной волны дверь заклинила, и люди оказались в ловушке. Спасатели деблокировали и освободили пять человек, среди которых были двое детей.

В результате атаки пострадали женщины 27 и 58 лет, 30-летний мужчина, а также три девочки в возрасте 1, 6 и 10 лет. Старшего, 10-летнего ребенка, госпитализировали в больницу. Остальные пострадавшие подверглись острой реакции на стресс.

Огнеборцы ликвидировали пожар на месте попадания.

Напомним, ночью 3 июля российские дроны атаковали громаду в Сумской области. В результате удара погибли четыре человека, среди них двухлетний ребенок.