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03 июля 2026, 08:45

Армия РФ ночью атаковала Украину двумя ракетами Х-59/69 и 105 дронами

03 июля 2026, 08:45
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 3 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 105 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили одну ракету Х-59/69 и 82 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 3 июля 2026 года

Напомним, ночью 3 июля российские дроны атаковали громаду в Сумской области. В результате удара погибли четыре человека, среди них двухлетний ребенок.

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