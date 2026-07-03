Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 105 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили одну ракету Х-59/69 и 82 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 3 июля российские дроны атаковали громаду в Сумской области. В результате удара погибли четыре человека, среди них двухлетний ребенок.