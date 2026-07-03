В Полтаве мужчина тянул беспилотник дворами: полиция проверяет видео
Правоохранители проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина переносит беспилотник дворами в районе Левада в Полтаве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Запись быстро распространилась в интернете и вызвала активное обсуждение среди пользователей.
Как сообщил представитель Полтавского районного управления полиции Василий Зуб, в полицию официальных заявлений или сообщений по этому инциденту не поступало. В то же время, правоохранители самостоятельно обнаружили видео в соцсетях и зарегистрировали материалы для проверки.
"По данному поводу в полицию заявлений и сообщений не поступало, но мы сами видели эту информацию в соцсетях. Поэтому мы ее зарегистрировали и проводится проверка", –отметил он.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проверяет достоверность обнародованного видео.
Напомним, на Черниговщине погибли два фермера. Они нашли в поле ударный БПЛА и решили его разобрать.
Читайте также: Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"