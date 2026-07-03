В Полтаве мужчина тянул беспилотник дворами: полиция проверяет видео

Скриншот с видео

Правоохранители проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина переносит беспилотник дворами в районе Левада в Полтаве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Запись быстро распространилась в интернете и вызвала активное обсуждение среди пользователей.

Как сообщил представитель Полтавского районного управления полиции Василий Зуб, в полицию официальных заявлений или сообщений по этому инциденту не поступало. В то же время, правоохранители самостоятельно обнаружили видео в соцсетях и зарегистрировали материалы для проверки.

"По данному поводу в полицию заявлений и сообщений не поступало, но мы сами видели эту информацию в соцсетях. Поэтому мы ее зарегистрировали и проводится проверка", –отметил он.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проверяет достоверность обнародованного видео.

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