Российские дроны атаковали громаду в Сумской области: четверо погибших, среди них двухлетний ребенок
В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Роменскую громаду Сумской области ударными беспилотниками
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Враг попал по многоквартирному дому. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.
В результате удара погибли четыре человека: двухлетняя девочка и ее мама, еще одна женщина, а также пожилой мужчина.
Кроме этого, ранения получили трое мужчин. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу ранения получили семь человек. Трое пострадавших находятся в больнице.
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