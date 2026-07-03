Фото: ОВА

В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Роменскую громаду Сумской области ударными беспилотниками

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Враг попал по многоквартирному дому. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

В результате удара погибли четыре человека: двухлетняя девочка и ее мама, еще одна женщина, а также пожилой мужчина.

Кроме этого, ранения получили трое мужчин. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу ранения получили семь человек. Трое пострадавших находятся в больнице.