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03 июля 2026, 08:53

РФ атаковала Харьков и область: погиб человек, среди раненых – дети

03 июля 2026, 08:53
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 27 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов один человек погиб, еще 16 получили ранения, среди них четверо детей.

В селе Шевченково погиб 76-летний мужчина. Там также пострадали пять человек, в том числе мужчины 52, 41 и 70 лет и женщины 47 и 52 лет.

В Харькове ранения получили 37-летний мужчина, 36-летняя женщина и 7-летняя девочка. В городе Лозовая пострадали женщины 27 и 58 лет, 30-летний мужчина, а также девочки в возрасте 1, 6 и 10 лет.

В селе Ольховатка ранения получила 63-летняя женщина, а на дороге между селами Жуков Яр и Большой Бурлук пострадала 68-летняя женщина. Кроме того, медики оказали помощь 52-летнему мужчине, ранее пострадавшему от обстрела в селе Новоалександровка Волчанской общины.

Враг атаковал Киевский и Салтовский районы Харькова, применяя различные виды вооружения: 2 управляемых авиабомба, 10 БпЛА типа "Молния", 9 FPV-дронов и 25 беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области, в том числе жилые дома, предприятия, магазины, склады, ангары и автозаправочные станции.

Напомним, в ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Роменскую общину Сумской области ударными беспилотниками. В результате удара погибли четыре человека: двухлетняя девочка и ее мама, еще одна женщина, а также пожилой мужчина.

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