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02 июля 2026, 20:15

В академии Минобороны разоблачили российского "крота": хотел "слить" данные об украинских дронах

02 июля 2026, 20:15
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила российского "крота" в ведущей академии Министерства обороны Украины. Он пытался слить данные о новейших разработках украинских дронов

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Оказалось, "кротом" был доцент научного центра. По заказу российских спецслужб он копировал и пересылал россиянам проектную документацию о новых ударных дронах Сил обороны. При этом он безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертизу.

Предатель готовил "отрицательные" выводы на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем, якобы не пригодных в боевых условиях. Однако СБУ разоблачили его и использовали для дезинформирования россиян. В частности, враг не получил секретных разработок украинской оборонной промышленности.

Он был задержан в кабинете, когда он пытался отправить куратору из РФ новые документы. Пока предатель под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ. С сентября 2024 по август 2025 в городе Константиновка мужчина переписывался в Telegram с представителями РФ. Известно о не менее 25 случаях, когда он передавал информацию россиянам.

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