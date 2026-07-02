Удар по Крыму: в сети показали кадры из Керичи, где атаковали российские заводы и паромы
Недавно были нанесены удары по Керчи. Там поразили ряд важных для россиян объектов
Такие кадры опубликовали в канале Exilenova+, передает RegioNews.
На кадрах со спутника можно увидеть объекты, пораженные или уничтоженные ранее в Керчи. В частности, это:
- Новейший русский комплекс РЭБ "Волна Купол Гарант";
- Судоремонтный завод;
- Железнодорожный паром "Славянин";
- Авто-пассажирский паром "Лаврентий".
Напомним, в ночь на 23 июня подразделения Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по более чем 60 объектам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины.
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