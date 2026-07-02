Террор Херсонщины: враг атаковал больницу, есть погибший врач и ранены

Фото: Херсонская областная прокуратура

В течение 2 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометами и дронами разного типа.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, четыре получили ранения.

Около 15:50 армия РФ обстреляла одну из больниц Херсона. Погиб 63-летний врач заведения, травмирована медицинская сестра.

Также два человека в областном центре и один в селе Дарьевка получили ранения в результате вражеских атак с помощью БпЛА.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здания больницы и банка, общежитие, автотранспорт.

Напомним, что 2 июля военнослужащие РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры в Харьковской области.