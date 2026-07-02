У академії Міноборони викрили російського "крота": хотів "злити" дані про українські дрони

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СБУ викрила російського "крота" у провідній академії Міністерства оборони України. Він намагався злити дані про новітні розробки українських дронів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Виявилось, "кротом" був доцент наукового центру. На замовлення російських спецслужб він копіював та пересилав росіянам проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.При цьому він безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертизу.

Зрадник готував "негативні" висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні у бойових умовах. Проте СБУ викрили його та використали для дезінформування росіян. Зокрема, ворог не отримав секретні розробки української оборонної промисловості.

Його затримали у кабінеті, коли він намагався відправити куратору з РФ нові документи. Наразі зрадник під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ. Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам.