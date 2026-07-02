В Днепропетровской области враг 40 раз атаковал область, есть погибшие дети

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня 2 июля российские войска почти сорок раз атаковали три района Днепропетровской области. Два человека погибли, еще 9 получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Два человека погибли, девять получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети. Почти 40 раз враг атаковал три района беспилотниками, артиллерией, авиабомбами и ракетой", - говорится в сообщении.

В Днепровском районе повреждены гимназия и многоквартирные дома.

В Никопольском районе под ударом были райцентр, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены частный дом и автомобили.

"Погиб 66-летний мужчина. 75-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице и 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести", - добавил Ганжа.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Богиновской, Васильковской и Петропавловской общинам. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и инфраструктура.

Погибла 7-летняя девочка. Еще одна девочка 11 лет и 14-летний парень в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и трое взрослых, двое из которых в тяжелом состоянии, поинормировал председатель ОВА.

Напомним, что 2 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонщины ствольной артиллерией, минометами и дронами разного типа.