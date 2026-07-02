Мечтала о "русском мире" на Херсонщине: перед судом предстанет коллаборантка, отрицавшая агрессию РФ

Фото: Херсонская областная прокуратура

Херсонская областная прокуратура завершила досудебное расследование 22-летней жительницы Новой Каховки, которая во время оккупации добровольно перешла на сторону врага

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы региона по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности, оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. ч. 1, 6 ст. УК Украины).

Следствием установлено, что 22-летняя обвиняемая, находясь в оккупированном городе Новая Каховка, занимала должность так называемого "инструктора-методиста Центра патриотического воспитания". В октябре 2024 года женщина выступила с публичной речью, видеозапись которой была размещена в пророссийском Telegram-канале.

В видео она в положительном ключе высказывается о псевдореферендуме, поздравляет людей с "днем воссоединения региона с РФ", размышляет о содержании книг для молодежи, которые должны рассказывать российскую версию причин и последствий войны, которую она называет "сво".

Наконец, она выражает надежду на увлечение россией всей Херсонщины, считает это единственным возможным будущим для региона.

В видеозаписи речи, согласно выводам судебно-лингвистической экспертизы, раздаются призывы к изменению границ государственной границы Украины, в поддержку оккупационных властей, оправдывается вооруженная агрессия РФ.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя региона по факту коллаборационной деятельности.