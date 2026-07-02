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02 июля 2026, 19:16

В Кривом Роге подросток сжег три автомобиля: полиция разоблачила серийного поджигателя

02 июля 2026, 19:16
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Кривом Роге 16-летний парень обливал гражданские авто легковоспламеняющимся веществом и поджигал их зажигалкой. В результате противоправных действий три автомобиля получили повреждения

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Следствием установлено, что с ноября по декабрь 2025 подозреваемый по заказу страны-агрессора за денежное вознаграждение осуществлял поджог транспортных средств на территории Долгинцевского района города.

Фигурант заранее готовился к совершению преступлений, он приобрел легковоспламеняющееся вещество, а в ночное время обливал им транспортные средства, припаркованные у жилых домов, после чего поджигал их зажигалкой.

В ходе осмотра мест преступления полицейские изъяли фрагменты горения для экспертного исследования.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

Напомним, что в Сумской области задержали поджигателя военных автомобилей. По данным следствия, через один из мессенджеров он получил предложение заработка за поджоги транспортных средств, которые использовались Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями.

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полиция Днепропетровская область Кривой Рог
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