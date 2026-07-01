Пограничники разнесли "двухголовую курицу" россиян

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Украинские защитники продолжают уничтожать врага. Пограничники показали новые эффектные кадры с фронта, где они накрывают россиян огнем

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Кадры были сделаны на Южно-Слобожанском направлении, где работают разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт". Военные уничтожают живую силу противника, склады с боеприпасами, а также транспорт, используемый врагом для обеспечения своих подразделений.

"Особенно запомнился один из вражеских автомобилей. На его капоте был нарисован герб государства-агрессора - двуглавая "курица". Именно этот рисунок стал удобной меткой для точного удара", - говорят защитники.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.