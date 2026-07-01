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01 липня 2026, 19:30

Прикордонники рознесли "двоголову курку" росіян

01 липня 2026, 19:30
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Фото з відкритих джерел
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Українські захисники продовжують нищити ворога. Прикордонники показали нові ефектні кадри з фронту, де вони накривають росіян вогнем

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Кадри були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку, де працюють розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт". Військові нищать живу силу противника, склади з боєприпасами, а також транспорт, який ворог використовує для забезпечення своїх підрозділів.

"Особливо запам’ятався один із ворожих автомобілів. На його капоті був намальований герб держави-агресора – двоголова "курка". Саме цей малюнок став зручною міткою для точного удару", -кажуть захисники.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.

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