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01 июля 2026, 16:50

Миллионы на военных и пропавших без вести: в полиции раскрыли детали мошеннических схем против защитников

01 июля 2026, 16:50
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Фото: Национальная полиция
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В Украине во время полномасштабной войны аферисты не исчезли. Напротив – они теперь обманывают не только гражданских, но и военных

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

Военный Максим и его собратья хотели купить машину. Они нашли объявление о продаже Mitsubishi Pajero Sport с отметкой "крепостничество в Украине для военных" за 2,8 тысячи долларов. Это вдвое дешевле аналогов на рынке.

Продавец попросил подписку в размере 500 долларов. Впоследствии он снова просил у защитника деньги. Через неделю постоянных доплат военный понял, что это аферист, и обратился в полицию. Сегодня Максим говорит, что сейчас никогда не поверит в такую цену.

Давление на родственников без вести пропавших

Аферы с машинами не самые жестокие. Александр Тесленко, начальник отдела Главного следственного управления Нацполиции, рассказал, что часто жертвами мошенничества становятся находящиеся в плену родственники военных. Аферисты звонят и предлагают помощь.

"Родственники готовы хвататься за любую соломинку. Они не только теряют средства, но и получают психологические травмы, потому что им дали причудливую надежду", - говорит правоохранитель.

Шокирующая статистика

По данным стражей порядка, в 2022 году органы досудебного расследования зарегистрировали более 65,5 тыс. правонарушений, связанных с разнообразным мошенничеством. Уже в 2023 году количество возросло до более 104,5 тыс., однако далее произошел спад: свыше 82,4 тыс. в 2024-м, свыше 54,4 тыс. в 2025-м и почти 18,8 тыс. за январь-май 2026-го.

Что касается преступлений против военных, то статистика схожа: в 2022 году подобных мошенничеств зарегистрировали почти 500, в 2023-м - уже более 1,3 тыс, в 2024-м - более 700, в 2025-м - почти 600, и еще более 340 - за первые.

Парламент только начал рассматривать законопроект, направленный на создание нового органа контроля за оборотом персональных данных, повысить штрафы за нарушение конфиденциальности.

Напомним, ранее на Киевщине разоблачили злоумышленников, выдававших себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен.

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