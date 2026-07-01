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01 липня 2026, 16:50

Мільйони на військових та зниклих безвісти: у поліції розкрили деталі шахрайських схем проти захисників

01 липня 2026, 16:50
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Фото: Національна поліція
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В Україні під час повномашстабної війни аферисти не зникли. Навпаки - вони тепер обманюють не лише цивільних, але й військових

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

Військовий Максим та його побратими хотіли купити машину. Вони знайшли оголошення про продаж Mitsubishi Pajero Sport з позначкою "пригон в Україну для військових" за 2,8 тисячі доларів. Це вдвічі дешевше за аналоги на ринку.

Продавець попросив передплату в розмірі 500 доларів. Згодом він знову просив у захисника гроші. Через тиждень постійних доплат військовий зрозумів, що це аферист, та звернувся до поліції. Сьогодні Максим каже, що тепер ніколи не повірить у таку ціну.

Тиск на родичів безвісти зниклих

Афери з машинами не є найбільш жорстокими. Олександр Тесленко, начальник відділу Головного слідчого управління Нацполіції, розповів, що часто жертвами шахрайства стають родичі військових, які знаходяться у полоні. Аферисти дзвонять їм та пропонують допомогу.

"Родичі готові хапатися за будь-яку соломинку. Вони не лише втрачають кошти, а ще й отримують психологічні травми, бо їм дали химерну надію", - каже правоохоронець.

Шокуюча статистика

За даними правоохоронців, у 2022 році органи досудового розслідування зареєстрували понад 65,5 тис. правопорушень, пов’язаних із різноманітним шахрайством. Уже в 2023 році кількість зросла до понад 104,5 тис., проте далі стався спад: понад 82,4 тис. у 2024-му, понад 54,4 тис. у 2025-му та майже 18,8 тис. за січень-травень 2026-го.

Що стосується злочинів проти військових, то статистика схожа: у 2022 році подібних шахрайств зареєстрували майже 500, у 2023-му — вже понад 1,3 тис, у 2024-му — більше 700, у 2025-му — майже 600, і ще понад 340 — за перші п’ять місяців цього року.

Парламент лише почав розглядати законопроєкт, який спрямований на створення нового органу контролю за обігом персональних даних, підвищити штрафи за порушення приватності.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили зловмисників, які видавали себе за волонтерів. Вони обманули людей на понад мільйон гривень.

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