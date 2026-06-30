Українські військові накрили вогнем колону росіян на Півдні
Українські військові продовжують нищити ворога на всіх можливих напрямках. Прикордонники показали свіжі кадри, як вони накривають вогнем росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На Південому напрямку українські пілоти успішно нищать цілі росіян. Зокрема, захисники накрили вогнем два автомобілі, мотоцикл, кулемет, вогневі позиції, склади пального, генератор та живу силу окупантів.
"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть віййськові.
Нагадаємо, раніше військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.