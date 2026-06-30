17:40  30 червня
Українські військові накрили вогнем колону росіян на Півдні
12:20  30 червня
На Закарпатті жінка приховала смерть доньки та закопала тіло немовляти на подвір’ї
10:14  30 червня
На Київщині чоловік у СЗЧ під час сварки вбив сусіда
UA | RU
UA | RU
30 червня 2026, 17:40

Українські військові накрили вогнем колону росіян на Півдні

30 червня 2026, 17:40
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Українські військові продовжують нищити ворога на всіх можливих напрямках. Прикордонники показали свіжі кадри, як вони накривають вогнем росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На Південому напрямку українські пілоти успішно нищать цілі росіян. Зокрема, захисники накрили вогнем два автомобілі, мотоцикл, кулемет, вогневі позиції, склади пального, генератор та живу силу окупантів.

"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть віййськові.

Нагадаємо, раніше військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники військові війна окупанти
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
На Миколаївщині у водоймах знайшли холероподібний вібріон: що це означає
30 червня 2026, 18:40
Різанина у Дніпрі: поліція затримала 43-річного чоловіка, який ледь не вбив опонента під час сварки
30 червня 2026, 18:30
Сили оборони уразили залізничний та автомобільні мости в Криму та на Запоріжжі
30 червня 2026, 17:59
15 років за ґратами: на Хмельниччині засудили 20-річного ґвалтівника малолітньої
30 червня 2026, 17:41
Спецоперація "Опікун": поліція "накрила" масштабні схеми ухилення від мобілізації у 24 областях
30 червня 2026, 17:27
У Львові передали до суду справу про вбивство військовослужбовця під час перевірки документів
30 червня 2026, 16:59
Вибух у Монако: у МЗС прокоментували інцидент, в якому постраждав підсанкційний Вадим Єрмолаєв
30 червня 2026, 16:55
Жахлива ДТП на Черкащині: мотоцикліст збив двох 13-річних дівчат на "зебрі"
30 червня 2026, 16:49
Державі повернули недобудовану лікарню на Троєщині
30 червня 2026, 16:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »