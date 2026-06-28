В Україні очікується спека до +38°: дощів не прогнозують
У понеділок, 29 червня, в Україні прогнозується спекотна погода без опадів. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +38°
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра по країні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 18-23°, вдень 29-34°. У більшості районів Правобережжя очікується сильна спека 35-38°. На сході країни вночі прогнозується 14-19°, вдень 25-30°.
У Києві та області також буде невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
В області температура вночі становитиме 18-23°, вдень 30-34°. У Києві вночі очікується 21-23°, вдень 32-34°.
Нагадаємо, через підвищення температури повітря на автомобільних дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту.