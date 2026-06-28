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28 червня 2026, 14:55

Дев'ять захисників отримали звання Героя України, восьмеро – посмертно

28 червня 2026, 14:55
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям і поліцейським

Відповідні укази №551–559/2026 глава держави підписав 28 червня, передає RegioNews.

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно:

  • старшому солдату Ігорю Грибаню,
  • старшому лейтенанту Арсену Юрченку,
  • капітану Владиславу Шаповалу,
  • лейтенанту Сергію Матвієвському,
  • капітану Олегу Грамі,
  • лейтенанту Андрію Марківу,
  • майору поліції Олександру Куралеху,
  • старшому лейтенанту поліції Роману Зеленському.

Також звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому сержанту поліції Юрію Ілляшенку.

Як зазначається в указах президента, високі державні нагороди присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народов".

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