Дев'ять захисників отримали звання Героя України, восьмеро – посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям і поліцейським
Відповідні укази №551–559/2026 глава держави підписав 28 червня, передає RegioNews.
Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно:
- старшому солдату Ігорю Грибаню,
- старшому лейтенанту Арсену Юрченку,
- капітану Владиславу Шаповалу,
- лейтенанту Сергію Матвієвському,
- капітану Олегу Грамі,
- лейтенанту Андрію Марківу,
- майору поліції Олександру Куралеху,
- старшому лейтенанту поліції Роману Зеленському.
Також звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому сержанту поліції Юрію Ілляшенку.
Як зазначається в указах президента, високі державні нагороди присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народов".
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