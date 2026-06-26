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26 июня 2026, 17:59

Незаконные приговоры "азовцам": российского судью будут судить за нарушение обычаев войны

26 июня 2026, 17:59
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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении судьи Южного окружного военного суда Российской Федерации

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, в августе 2025 года он вынес незаконный приговор украинскому военнопленному - военнослужащему отдельного отряда специального назначения "Азов", назначив ему 19 лет лишения свободы.

Фактически украинского защитника осудили за исполнение воинского долга и участие в вооруженном сопротивлении государству-агрессору на стороне Украины.

Такие действия грубо нарушают нормы Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающей уголовное преследование военнопленных только из-за их участия в боевых действиях.

Следствие считает, что российский суд использовал уголовное преследование в качестве инструмента давления на украинского военнопленного и создания видимости "законности" репрессий против украинских защитников.

Действия судьи квалифицированы по ч. 1 ст. 438 УК Украины как нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении судьи 2-го Западного окружного военного суда РФ. Фигурант вынес незаконный приговор военнопленному бойцу 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, приговорив его к 15 годам заключения.

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