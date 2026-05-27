Российский судья получил подозрение за незаконный приговор украинскому военнопленному

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении судьи 2-го Западного окружного военного суда РФ. Фигурант вынес незаконный приговор военнопленному бойцу 17-й отдельной механизированной бригады ВСУ, приговорив его к 15 годам заключения

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, судья 2-го Западного окружного военного суда РФ вынес незаконный приговор украинскому военнопленному - бойцу 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушка.

Украинский военный попал в плен в октябре 2024 года. После этого российский суд приговорил украинского защитника к 15 годам лишения свободы фактически за участие в международном вооруженном конфликте на стороне Украины.

Подозреваемый проигнорировал требования международного гуманитарного права, в частности, положение Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Судьи РФ сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Херсонской области заочно осудили коллаборантку, которая перешла на сторону врага и возглавила оккупационные органы власти в Каланчаке.