Незаконні вироки "азовцям": російського суддю судитимуть за порушення звичаїв війни

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру судді Південного окружного військового суду Російської Федерації

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews .

За даними слідства, у серпні 2025 року він ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому - військовослужбовцю окремого загону спеціального призначення "Азов", призначивши йому 19 років позбавлення волі.

Фактично українського захисника засудили за виконання військового обов’язку та участь у збройному опорі державі-агресору на боці України.

Такі дії грубо порушують норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, яка забороняє кримінальне переслідування військовополонених лише через їхню участь у бойових діях.

Слідство вважає, що російський суд використав кримінальне переслідування як інструмент тиску на українського військовополоненого та створення видимості "законності" репресій проти українських захисників.

Дії судді кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України як порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру судді 2-го Західного окружного військового суду РФ. Фігурант виніс незаконний вирок військовополоненому бійцю 17-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, засудивши його до 15 років ув’язнення.