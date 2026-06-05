Наши дома: еще 185 военных вернулись из русского плена

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Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, домой из российского плена возвращаются 185 украинских военных и один гражданский. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры.

Среди них защищавшие Украину в Мариуполе и на "Азовстане", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Некоторые из них были в плену еще с 2022 года.

"Благодарю всех, кто делает это возможным: команде, занимающейся обменами, нашим партнерам. И особенная благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд - своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается. Возвращение наших людей – неизменный приоритет для Украины. Каждый день работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из неволи", – говорит президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к Владимиру Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры.