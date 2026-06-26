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26 червня 2026, 17:41

Україна повернула з полону 160 оборонців, зокрема 115 героїв Маріуполя

26 червня 2026, 17:41
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Фото: Володимир Зеленський
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Додому з російського полону під час обміну 26 червня повернулися 160 українських військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 26 років. Найстаршому — 66

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники.

Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з обміну військовополоненими, який відбувся 26 червня.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що повернені входили до складу мотопіхотних, штурмових, повітрянодесантних, аеромобільних, стрілецьких, артилерійських, авіаційних військ, морської піхоти.

Багато з повернених — це старший офіцерський склад.

Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів, а також 115 оборонців Маріуполя, повідомили в Коордштабі.

Також удома сім військовослужбовців, які відсвяткують День народження в червні, а у двох із повернених були Дні народження два дні тому.

Нагадаємо, що 5 червня стався новий обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повертаються 185 україньських захисників.

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