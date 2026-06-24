Військовий зник безвісти або потрапив у полон: покроковий алгоритм дій від юриста

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Сповіщення від ТЦК або військової частини про те, що захисник зник безвісти за особливих обставин або потрапив у полон це найважче випробування для будь-якої родини. У стані глибокого стресу рідні часто починають діяти хаотично, що може зашкодити як розшуку, так і оформленню законних соціальних гарантій

Як передає RegioNews, юрист Чернігівського обласного осередку ГО "Захист Держави" Наталія Полевик підготувала чіткий покроковий алгоритм, який допоможе сім'ям діяти правомірно та захистити свої права.

Крок 1. Збір первинної інформації та сповіщення

Перше і найголовніше правило – офіційним підтвердженням статусу є Сповіщення сім’ї, яке видає ТЦК та СП (військкомат), або безпосередньо військова частина.

"Якщо ви дізналися про зникнення від побратимів чи із соцмереж, негайно зверніться до ТЦК за місцем вашого проживання або призову військового. Вимагайте офіційне сповіщення. Саме цей документ є юридичним стартом для всіх подальших процедур", – наголошує Наталія Полевик.

Обов'язково випишіть та тримайте під рукою базові дані:

ПІБ, дату народження, посаду, звання, номер військової частини (в/ч) або батальйону.

Військову спеціальність, особливі прикмети (татуювання, шрами, родимки).

Останнє відоме місце перебування (напрямок чи населений пункт) та дату останнього зв'язку.

Крок 2. Звернення до правоохоронних органів

Вам необхідно офіційно зафіксувати факт зникнення або полону в правоохоронній системі України.

Заява до поліції: подайте заяву про зникнення особи за особливих обставин (або викрадення, якщо є підтвердження полону) до найближчого відділку поліції або за телефоном 102. Номер ЄРДР: обов'язково отримайте Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) із зазначенням номера кримінального провадження та ПІБ слідчого. Здача ДНК: слідчий має виписати постанову на відбір біологічних зразків (ДНК) у кровних родичів (батьки, діти, рідні брати/сестри). Зробіть це якомога швидше.

Крок 3. Реєстрація у профільних відомствах

Щоб держава внесла військового до списків на обмін або активний розшук, необхідно подати заяви до трьох ключових структур:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: зареєструйте особистий кабінет на сайті Координаційного штабу та подайте заявку.

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ: подайте заяву (можна електронною поштою або телефонами гарячої лінії).

Національне інформаційне бюро (НІБ): зателефонуйте за номером 1648 або залиште заявку на сайті nib.gov.ua. Вони збирають та консолідують усю інформацію.

Крок 4. Отримання Витягу з Реєстру зниклих безвісти

МВС України веде Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Родичам необхідно подати запит на отримання Витягу з цього реєстру.

"Саме цей витяг є юридичною підставою для того, щоб непрацездатні члени родини та діти зниклого військового змогли отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Оформленням Витягу не варто нехтувати", – пояснює юристка Наталія Полевик.

Крок 5. Оформлення грошового забезпечення військового

За законом, за військовослужбовцями, які потрапили в полон або зникли безвісти, зберігаються виплати (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки та додаткові винагороди, наприклад, 100 тисяч гривень). Ці гроші мають право отримувати члени його родини (дружина/чоловік, діти або батьки).

Як діяти:

Подати заяву на ім’я командира військової частини. Додати копії паспортів, ідентифікаційних кодів, документів, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про шлюб, про народження), та копію офіційного сповіщення від ТЦК. Військова частина має розглянути заяву та почати виплати. Якщо виникає затримка або відмова  це привід для звернення до суду або правозахисників.

Безпека та шахраї

Наталія Полевик звертає особливу увагу на інформаційну гігієну:

"Ніколи не публікуйте у відкритому доступі в соцмережах фото вашого рідного у військовій формі із зазначенням номера частини, посади чи точних координат зникнення. Цим активно користуються ворожі спецслужби та шахраї. Вимагачі можуть виходити на зв'язок і просити гроші за "інформацію" чи "внесення до списків на обмін". Пам'ятайте: обмінами займаються виключно державні органи України, і це абсолютно безкоштовно. Якщо у вас вимагають гроші  негайно звертайтеся до поліції та СБУ".

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.