09:17  24 червня
Пішов рибалити: на Чернігівщині в озері потонув 14-річний хлопець
08:22  24 червня
В Одесі авто під час розвороту потрапило під вантажівку: водій загинув
00:35  24 червня
В Україні обвалились ціни на базовий овоч: скільки доведеться витрачати
UA | RU
UA | RU
24 червня 2026, 10:52

Через обстріли та негоду знеструмлені споживачі у п’яти областях – Міненерго

24 червня 2026, 10:52
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у чотирьох регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську та Харківську області.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду без світла залишаються 20 населених пунктів на Кіровоградщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 24 червня не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 09:00 до 17:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня РФ атакувала Україну 101 ударним БпЛА. Зафіксовано влучання на пʼяти локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли енергооб'єкти Міненерго знеструмлення електроенергія
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Привʼязали до дерева та забили до смерті: подробиці вбивства у Києві
24 червня 2026, 10:29
У Чернівцях викрили масштабну схему крадіжки газу на 87,5 млн грн
24 червня 2026, 10:24
Конференція у Польщі: чи виправдана відмова Зеленського від поїздки
24 червня 2026, 10:08
Ракетна атака на Кривий Ріг: збільшилась кількість постраждалих
24 червня 2026, 09:55
Втеча від поліції, смертельна ДТП і вбивство матері: на Львівщині затримали 24-річного молодика
24 червня 2026, 09:46
У Києві на Печерську прогримів вибух у квартирі – спалахнула пожежа
24 червня 2026, 09:39
За кордон за $11 тисяч: на Сумщині судитимуть організатора схеми незаконного виїзду
24 червня 2026, 09:31
FT: Трамп вражений ударами України по РФ і може посилити санкції
24 червня 2026, 09:19
Пішов рибалити: на Чернігівщині в озері потонув 14-річний хлопець
24 червня 2026, 09:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Віктор Ягун
Всі блоги »