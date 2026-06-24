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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у чотирьох регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську та Харківську області.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду без світла залишаються 20 населених пунктів на Кіровоградщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 24 червня не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 09:00 до 17:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня РФ атакувала Україну 101 ударним БпЛА. Зафіксовано влучання на пʼяти локаціях.