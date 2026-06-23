Атака по заводу электроники для ракет в Воронеже: в СМИ показали кадры со спутника

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В СМИ показали кадры, где можно увидеть последствия ракетных ударов Вооруженных сил Украины по заводу в Воронежской области. По меньшей мере два здания повреждены

Об этом сообщает "Схемы", передает RegioNews.

На фото Planet Labs можно увидеть последствия ударов ВСУ по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов. По меньшей мере, два здания этого завода.

По данным ресурса War&Sanctions, на этом заводе в Воронеже россияне производят полупроводники для таких ракет, как Искандер-К и Х-101. Также там производят электронику для российских систем противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Напомним, 22 июня, подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.