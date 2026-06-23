Атака по заводу електроніки для ракет у Вороніжі: у ЗМІ показали кадри з супутника

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У ЗМІ показали кадри, на яких можна побачити наслідки ракетних ударів Збройних сил України по заводу у Воронезькій області. Щонайменше дві будівлі пошкоджені

Про це повідомляє "Схеми", передає RegioNews.

На фото Planet Labs можна побачити наслідки ударів ЗСУ по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів. Щонайменше дві будівлі цього заводу.

За даними ресурсу War&Sanctions, на цьому заводі у Воронежі росіяни виробляють напівпровідники для таких ракет як Іскандер-К та Х-101. Також там виробляють електоніку для російських систем протиповітряної оборони "Панцир-С1".

Нагадаємо, 22 червня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.