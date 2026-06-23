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23 червня 2026, 10:52

Негода і удари РФ залишили без світла сотні населених пунктів

23 червня 2026, 10:52
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Ілюстративне фото: Харківобленерго
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Станом на ранок 23 червня в Україні через складні погодні умови та російські атаки зафіксовано масові знеструмлення в кількох регіонах

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що через дощі та сильні пориви вітру повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях – Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській.

Аварійні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Крім того, через російські удари по енергетичній інфраструктурі нові знеструмлення зафіксовані у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

В "Укренерго" також повідомили, що споживання електроенергії станом на 9:30 перевищує рівень попереднього дня на 3,5%. Причиною зростання називають спекотну погоду та активне використання кондиціонерів.

Оператор енергосистеми закликає споживачів за можливості переносити використання потужних електроприладів на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня РФ атакувала Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів на трьох локаціях.

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