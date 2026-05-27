Тарифы Укрэнерго планируют повысить: что изменится

В Укрэнерго официально обратились к государственному регулятору с предложением по повышению тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрела этот вопрос

Теперь документ о повышении тарифов Укрэнерго должно пройти обсуждение и окончательное утверждение. С 1 июля тарифы на передачу электроэнергии предлагают повысить до 903,53 гривны за мегаватт-час (без НДС), то есть на 21,62%.

При этом для предприятий "зеленой" электрометаллургии этот показатель хотят установить на уровне 535,97 гривны за мегаватт-час. Это на 42% больше, чем сейчас. Также хотят увеличить тариф на диспетчеризацию: до 118,64 гривны за мегаватт-час, то есть на 7,83%.

Следует отметить, что эти тарифы не относятся к бытовым потребителям. Для домохозяйств действует фиксированный тариф для домохозяйств – 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

