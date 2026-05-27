27 мая 2026, 12:30

Тарифы Укрэнерго планируют повысить: что изменится

27 мая 2026, 12:30
Фото из открытых источников
В Укрэнерго официально обратились к государственному регулятору с предложением по повышению тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрела этот вопрос

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Теперь документ о повышении тарифов Укрэнерго должно пройти обсуждение и окончательное утверждение. С 1 июля тарифы на передачу электроэнергии предлагают повысить до 903,53 гривны за мегаватт-час (без НДС), то есть на 21,62%.

При этом для предприятий "зеленой" электрометаллургии этот показатель хотят установить на уровне 535,97 гривны за мегаватт-час. Это на 42% больше, чем сейчас. Также хотят увеличить тариф на диспетчеризацию: до 118,64 гривны за мегаватт-час, то есть на 7,83%.

Следует отметить, что эти тарифы не относятся к бытовым потребителям. Для домохозяйств действует фиксированный тариф для домохозяйств – 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

Напомним, ранее Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это произошло впервые с ноября 2025 года.

