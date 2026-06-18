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18 июня 2026, 12:48

Удар по автобусу с детьми в Брянской области мог быть спецоперацией РФ – СБУ

18 июня 2026, 12:48
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Автобус, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. Фото: Telegram / Егор Ковальчук
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СБУ перехватила официальный российский документ, отрицающий причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области РФ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Речь идет об информационной справке мониторингового центра "Безопасный регион" Брянской области, полученной СБУ во время контрразведывательных мероприятий. В документе отмечается, что на момент инцидента в районе не были зафиксированы украинские беспилотники.

По информации СБУ, отсутствие БпЛА в районе происшествия подтвердили сразу несколько российских структур. В частности, дроны не зафиксировал так называемый региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра, а также очередной радиолокационный батальон в населенном пункте Супонево. Аналогичную информацию, как утверждают в украинской спецслужбе, предоставили и представители 32-й дивизии российских войск.

На основании этих данных СБУ заявляет, что у него есть основания считать инцидент с автобусом спецоперацией российских спецслужб.

В спецслужбе напомнили, что Россия ранее не раз обвиняла Украину в событиях, к которым, по утверждению Киева, сама была причастна. Такие случаи могут использоваться для информационно-психологических операций и давления на Украину на международной арене.

Также в ведомстве подчеркнули, что Силы безопасности и обороны Украины соблюдают законы и обычаи войны и наносят удары исключительно по законным военным целям.

Как известно, и.о. губернатора Брянской области РФ Егор Ковальчук 17 июня заявил, что вроде бы украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси.

По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Как утверждает губернатор, в результате удара погибла сопровождавшая команду женщина, гражданка Беларуси. Еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей.

Украинская сторона официально опровергла заявления о "нападении украинского дрона". Генштаб ВСУ отметил , что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области РФ.

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Украина РФ Беларусь автобус дети СБУ БПЛА спецоперация обвинение
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