Удар по автобусу з дітьми в Брянській області міг бути спецоперацією РФ – СБУ

Автобус, у якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. Фото: Telegram / Егор Ковальчук

СБУ перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області РФ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру "Безопасный регион" Брянської області, яку СБУ отримала під час контррозвідувальних заходів. У документі зазначається, що на момент інциденту в районі не було зафіксовано українських безпілотників.

За інформацією СБУ, відсутність БпЛА в районі події підтвердили одразу кілька російських структур. Зокрема, дрони не зафіксував так званий регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру, а також черговий радіолокаційного батальйону в населеному пункті Супонево. Аналогічну інформацію, як стверджують в українській спецслужбі, надали й представники 32-ї дивізії російських військ.

На підставі цих даних СБУ заявляє, що має підстави вважати інцидент із автобусом спецоперацією російських спецслужб.

У спецслужбі нагадали, що Росія раніше неодноразово звинувачувала Україну в подіях, до яких, за твердженням Києва, сама була причетна. Такі випадки, зазначають у СБУ, можуть використовуватися для інформаційно-психологічних операцій та тиску на Україну на міжнародній арені.

Також у відомстві наголосили, що Сили безпеки та оборони України дотримуються законів і звичаїв війни та завдають ударів виключно по законних воєнних цілях.

Як відомо, т.в.о. губернатора Брянської області РФ Єгор Ковальчук 17 червня заявив, що начеб український безпілотник атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі.

За його словами, команда з Гомеля їхала на відпочинок до Геленджика. Як стверджує губернатор, внаслідок удару загинула жінка, яка супроводжувала команду, громадянка Білорусі. Ще шестеро людей поранено, зокрема четверо дітей.

Українська сторона офіційно спростувала заяви про "напад українського дрона". Генштаб ЗСУ наголосив, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області РФ.