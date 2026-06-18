Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 июня РФ атаковала Украину 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 239 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили четыре баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 212 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. Под удар попали промышленное и частное предприятие, а также объект энергетической инфраструктуры.