РФ ночью запустила по Украине семь "Искандеров" и 239 БПЛА: есть попадания на 9 локациях
В ночь на 18 июня РФ атаковала Украину 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 239 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили четыре баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 212 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. Под удар попали промышленное и частное предприятие, а также объект энергетической инфраструктуры.