Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 червня РФ атакувала Україну 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 239 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили чотири балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня російські війська атакували два райони Полтавської області. Під удар потрапили промислове та приватне підприємства, а також об’єкт енергетичної інфраструктури.