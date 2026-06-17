Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів: заява G7

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Лідери країн"Групи семи" (G7) домовилися про збільшення постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. Також вони заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво озброєнь безпосередньо на території нашої країни

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, передає RegioNews.

У документі підтверджується "непохитна солідарність" з Україною на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об’єктах культурної спадщини.

Окрім того, лідери країн "Сімки" відзначили стійкість України та успіхи Сил оборони на фронті впродовж останніх місяців.

"Щоб підтримати та прискорити цей новий імпульс, ми погоджуємося збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також можливостей на великі відстані. Ми також готові розглянути питання про надання Україні переваг ліцензій, щоб забезпечити збільшення військового виробництва Україниі", – зазначається у заяві.

Крім того, країни G7 погодилися посилити підтримку енергетичної стійкості України напередодні зимового періоду.

Окремо лідери домовилися продовжити тиск на російську економіку шляхом розширення санкцій, зокрема проти нафтогазового сектору РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом та іншими лідерами G7 обговорювали питання підтримки України, посилення ППО та санкційного тиску на Росію.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що провів зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції.