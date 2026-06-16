На Хмельниччині розбився Су-24М: льотчики загинули

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Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, передає RegioNews.

Екіпаж бомбардувальника виконував завдання на Хмельниччині. На жаль, внаслідок авіакатастрофи обидва льотчики загинули. У Повітряних Силах висловили співчуття рідким майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича.

"На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає. Причини та обставини катастрофи встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.