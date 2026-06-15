Фото: полиция

Ночью 15 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Киевскую область, выпустив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в пяти районах области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника и прессслужбу полиции.

В Бориспольском районе из-за атаки поврежден частный дом. Там пострадала семья – мужчина, женщина и 15-летний парень. У мужчины диагностировали резаные раны стопы, у женщины – сотрясение головного мозга, а у подростка – острую реакцию на стресс. 50-летнего мужчину госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

Последствия вражеских ударов в других районах области:

Броварский район: поврежден многоэтажный дом, три легковушки и склады предприятия.

Бучанский район: повреждения получило почтовое отделение – загорелись складские помещения. Спасатели ликвидировали пожар.

Фастовский район: обломками полностью уничтожен частный дом и один автомобиль, возник пожар.

Вышгородский район: зафиксированы повреждения на территории частного домовладения.

На местах происшествия работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий очередного обстрела и ликвидация повреждений.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.