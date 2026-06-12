11:12  12 червня
Відео у шкільному чаті: на Миколаївщині четверо дітей кинули кота в колодязь
10:16  12 червня
Електронні трудові книжки: що потрібно знати працівникам
10:23  12 червня
На Хмельниччині потонули бабуся та її 12-річна онука
UA | RU
UA | RU
12 червня 2026, 18:15

Зарплати майже півмільйона та контракти: Зеленський назвав пункти армійської реформи

12 червня 2026, 18:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент розповів про ключові деталі майбутньої реформи української армії. Зокрема, йдеться про рекрутинг іноземців, контракти та грошове забезпечення

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Грошове забезпечення

Базове грошове забезпечення становитиме 30 тисяч гривень. Заробітна плата піхотинця-штурмовика буде у розмірі від 300 до 460 тисяч гривень на місяць.

Рекрутинг іноземців та контракти

Український уряд планує, що понад 50% штурмовиків та піхотинців будуть складати іноземці. Очікується, що головним стимулом для залучення громадян із інших країн буде саме грошове забезпечення.

Планується запровадити три нові формати служби:

  • піхотно-штурмовий – на 10 або 14 місяців;
  • бойовий – на 24 місяці;
  • базовий – для логістичних і технічних спеціальностей на 24 місяці.

Кожен військовий заздалегідь буде мати інформацію про свій підрозділ, посаду, термін служби та розмір оплати. Після завершення контракту військовий матиме право на гарантовану відстрочку від мобілізації.

Для військових СЗЧ відкриють обмежене у часі вікно повернення. У Міноборони вже заявили, що військові, які пішли в СЗЧ до 11 червня 2026 року, можуть повернутися на службу до 20 вересня. Вони зможуть самостійно обрати підрозділ і командира.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації. Також він зазначив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
реформа Володимир Зеленський армія військова служба
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
12 червня 2026, 20:15
На Тернопільщині підполковник РТЦК налагодив "бізнес" на знятті військовозобов’язаних з розшуку
12 червня 2026, 19:58
На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники
12 червня 2026, 19:47
У Дніпрі викрили 30-річного чоловіка, що вкрав телефон у перехожого
12 червня 2026, 19:40
На Закарпатті жінка продала власних дітей за тисячу доларів
12 червня 2026, 19:25
Техніка, логістика та жива сила: поліцейські "дронарі" влаштували пекло окупантам
12 червня 2026, 18:59
Над Білою Церквою пройшовся смерч
12 червня 2026, 18:55
У Києві поліція затримала двох іноземців, яких розшукував Інтерпол
12 червня 2026, 18:48
Російський дрон атакував Запоріжжя: постраждала жінка, пошкоджено логістичний термінал
12 червня 2026, 18:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »