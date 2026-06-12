Зарплати майже півмільйона та контракти: Зеленський назвав пункти армійської реформи

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Президент розповів про ключові деталі майбутньої реформи української армії. Зокрема, йдеться про рекрутинг іноземців, контракти та грошове забезпечення

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Грошове забезпечення

Базове грошове забезпечення становитиме 30 тисяч гривень. Заробітна плата піхотинця-штурмовика буде у розмірі від 300 до 460 тисяч гривень на місяць.

Рекрутинг іноземців та контракти

Український уряд планує, що понад 50% штурмовиків та піхотинців будуть складати іноземці. Очікується, що головним стимулом для залучення громадян із інших країн буде саме грошове забезпечення.

Планується запровадити три нові формати служби:

піхотно-штурмовий – на 10 або 14 місяців;

бойовий – на 24 місяці;

базовий – для логістичних і технічних спеціальностей на 24 місяці.

Кожен військовий заздалегідь буде мати інформацію про свій підрозділ, посаду, термін служби та розмір оплати. Після завершення контракту військовий матиме право на гарантовану відстрочку від мобілізації.

Для військових СЗЧ відкриють обмежене у часі вікно повернення. У Міноборони вже заявили, що військові, які пішли в СЗЧ до 11 червня 2026 року, можуть повернутися на службу до 20 вересня. Вони зможуть самостійно обрати підрозділ і командира.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації. Також він зазначив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.