Пообещал вернуть сына: в Тернопольской области женщина в отчаянии отдала аферистам все деньги

Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области женщина стала жертвой аферистов. Мошенники пообещали ей вернуть сына, на что она надеется много лет

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews.

В 78-летнюю жительницу одного из сел Золотниковской территориальной громады приехал неизвестный мужчина. Он заявил, что он является волонтером и сообщил, что ее сын, считавшийся пропавшим без вести, якобы нашелся. По его словам, мужчина якобы находится на лечении на временно оккупированной территории.

Псевдоволонтер убедил женщину, что она должна отдать все деньги. Она действительно отдала ему 70 тысяч гривен и 2 тысячи долларов. Он также спросил о другой соседке, которая тоже имеет пропавшего без вести сына. Муж встретился и со второй женщиной, однако в это время первая потерпевшая позвонила по телефону и сообщила, что уже подготовила сумки и деньги. Мошенник вернулся, забрал передачу и сбережения, после чего скрылся. Ко второй потенциальной жертве он больше не наведывался.

Лишь позже женщина осознала, что она стала жертвой афериста. После того, как мошенник забрал деньги, он вернулся в Черкасскую область, где его задержали.

"Его задержали в соответствии со статьей 615 УПК. Фигуранту уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения - содержания под стражей с правом внесения залога в размере 66 тысяч гривен. Процессуальное руководство осуществляет Теребовлянская окружная прокуратура", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.