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11 июня 2026, 15:41

Украину накроет ненастье: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах 12 июня

11 июня 2026, 15:41
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Фото иллюстративное
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Украину ждет очередной период нестабильной погоды. Синоптики предупреждают о значительном ухудшении метеоусловий 12 июня по всей территории страны

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Ночью значительные дожди прогнозируют в большинстве западных областей, днем - в Житомирской, Киевской (включая Киев), Винницкой и Одесской областях.

Днем в большинстве регионов страны, кроме западных областей, возможны грозы, местами град и шквалы ветра 15–20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В ГСЧС предупредили, что непогода может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Спасатели призвали быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что 7 июня по Украине прошлись умеренные дожди и грозы , а в отдельных регионах был град и шквалы до 15-20 м/с.

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