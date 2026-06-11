Украину накроет ненастье: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах 12 июня

Фото иллюстративное

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Ночью значительные дожди прогнозируют в большинстве западных областей, днем - в Житомирской, Киевской (включая Киев), Винницкой и Одесской областях.



Днем в большинстве регионов страны, кроме западных областей, возможны грозы, местами град и шквалы ветра 15–20 м/с (I уровень опасности, желтый).



В ГСЧС предупредили, что непогода может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Спасатели призвали быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что 7 июня по Украине прошлись умеренные дожди и грозы , а в отдельных регионах был град и шквалы до 15-20 м/с.