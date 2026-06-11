Україну накриє негода: синоптики попередили про грози, град та шквали 12 червня
Україну очікує черговий період нестабільної погоди. Синоптики попереджають про значне погіршення метеоумов 12 червня по всій території країни
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Вночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, вдень - на Житомирщині, Київщині (включно з Києвом), Вінниччині та Одещині.
Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град та шквали вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У ДСНС попередили, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту.
Рятвальники заликали бути уважними та дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, що 7 червня Україною пройшлися помірні дощі та грози, а в окремих регіонах був град і шквали до 15-20 м/с.