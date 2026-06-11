Україну накриє негода: синоптики попередили про грози, град та шквали 12 червня

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Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Вночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, вдень - на Житомирщині, Київщині (включно з Києвом), Вінниччині та Одещині.



Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град та шквали вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



У ДСНС попередили, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Рятвальники заликали бути уважними та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, що 7 червня Україною пройшлися помірні дощі та грози, а в окремих регіонах був град і шквали до 15-20 м/с.