Погода резко ухудшится: Украину накроют грозы, шквалы и сильные дожди

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В воскресенье, 7 июня, в Украине, кроме восточных областей, ожидаются умеренные дожди и грозы, а в отдельных регионах – град и шквалы до 15-20 м/с

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях прогнозируются значительные осадки. На Закарпатье ночью и утром местами возможен туман.

По данным синоптиков, ветер будет переменных направлений, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 13–18°, на западе – 10–15°. Днем ожидается 24-29 °, а в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях - 20-25 °.

В Киеве и области прогнозируются опасные метеорологические явления: сильный дождь, гроза, местами град и шквалы до 15-20 м/с. Температура в столице ночью будет 16-18°, днем – 21-23°.

Метеорологи предупреждают, что сложные погодные условия могут повлечь затруднения в работе энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Напомним, в конце мая непогода накрыла сразу несколько областей Украины – из-за сильных порывов ветра спасатели ликвидировали последствия стихии в Сумской, Кировоградской и Винницкой областях.