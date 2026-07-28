Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС отыскали 24-летнего парня, который пропал 25 июля во время попытки переплыть реку Днестр.

Утром тело погибшего обнаружили, подняли на берег и передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Подросток смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.