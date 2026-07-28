РФ атаковала Харьковщину ракетами и дронами: погиб мужчина, 14 человек пострадали

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 18 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак один человек погиб, еще 14 получили ранения.

В Харькове пострадали 49-летний мужчина и 46-летняя женщина. Еще два человека – 67-летний мужчина и 28-летняя женщина – обратились за помощью из-за острой реакции на стресс.

В Балаклее погиб 58-летний мужчина, еще восемь человек получили ранения. В Лозовой ранены двое мужчин в возрасте 63 и 56 лет.

Также медики оказали помощь 77-летней женщине, которая получила травмы при обстреле поселка Шевченково 21 июля, и 67-летнему мужчине, пострадавшему 26 июля из-за взрыва неизвестного предмета в Казачьей Лопане.

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками – удары зафиксировали в Салтовском и Киевском районах города.

В целом по области враг применил различные виды вооружения: две ракеты, 11 беспилотников типа Герань-2, один Ланцет, один Молния, семь FPV-дронов и 44 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, административные здания, медицинское учреждение, предприятия, АЗС, автомобили, железнодорожная инфраструктура, магазины и складские помещения.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 71 удар по 23 населенным пунктам Сумской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 19 человек, среди них – семеро детей.