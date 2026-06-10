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10 июня 2026, 16:15

"АЗОВ" ударил по "теневому флоту" россиян в Мариуполе

10 июня 2026, 16:15
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Фото из открытых источников
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1-й корпус НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО "Альфа" СБУ и ССС провели совместную операцию. В результате удалось уничтожить объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта

Об этом сообщает 1-й корпус Национальной гвардии "Азов", передает RegioNews.

Украинские военные поразили электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтную инфраструктуру, башню управления и емкости с горюче-смазочными материалами. В частности, ударили по подсакционному сухогрузу "Lady Augusta". Это судно является частью так называемого "теневого флота" РФ.

"Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений, враг подвергся очередному мучительному удару. Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно усложнена. "Азов" продолжает контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье", - говорят военные.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. Пограничники показали эффектные кадры из Брянской области РФ.

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